В переулке у МХТ Чехова возвели инсталляцию с порталами и чайками

Церемония вручения нагрудных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам МХТ пройдет 26 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Инсталляция с театральными порталами, афишными тумбами и подиумом установлена в Камергерском переулке в Москве, где расположен МХТ имени Чехова, в преддверии юбилея Художественного театра. В том числе над головами прохожих парят 125 чаек со светодиодами - по числу лет, прошедших со дня основания театра, передает корреспондент ТАСС.

С идеей украсить переулок перед юбилеем выступил художественный руководитель - директор театра Константин Хабенский. Как пояснил в разговоре с корреспондентом ТАСС худрук, возникла идея показать, что театр не ограничен только стенами и сценой. "Театр - это не только стены, не только сцена, не только зрительный зал, но это еще что-то нечто большее. Отсюда пошли и наши первые попытки выйти в ландшафтный театр, вывести студентов в том числе на территорию Камергерского для того, чтобы люди, которые просто ходят по Камергерскому, гуляют, понимали, что это место творчества и что можно быть и соучастником, и просто зрителем", - сказал Хабенский.

Худрук отметил, что главным художником театра Николаем Симоновым проделана большая работа по подготовке к юбилею, а артистам осталось наполнить созданное пространство достойным содержанием, основная роль здесь отведена студентам Школы-студии МХАТ. "Мы сейчас ведем, скажем так, разведку со студентами: чем они богаты для того, чтобы использовать их багаж, - сообщил он. - Это единый праздник (Школе-студии - 80, Музею МХАТ - 100, нам - 125 лет), поэтому помогаем друг другу и празднуем вместе". Хабенский предположил, что студенты могут выступать перед театром с произведениями Антона Чехова, Александра Пушкина или других авторов, до 26 октября возможно несколько таких творческих "десантов" во время хорошей погоды.

Он также рассказал, что в театре 26 октября - очень насыщенная программа. В частности, пройдет церемония вручения нагрудных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам МХТ, а гостям в этот день покажут специально созданный к праздничной дате спектакль "9-й ряд. 10-е, 11-е место".

Зеркальные порталы и чайки

Как рассказал ТАСС главный художник МХТ имени Чехова Николай Симонов, инсталляция занимает створ фасада театра. "Я подумал, что нужно в Камергерском сделать такую зону, в которой бы зритель - потенциальный зритель, существующий зритель - проходил как бы через линию, которая в театре называется красной. Это та линия, за которую нельзя ставить декорацию, потому что опускается пожарный занавес. Она является еще линией между зрителем и актерами", - пояснил художник.

Поскольку прохожие ходят по обеим сторонам улицы, появились две арки, символизирующие портал сцены. По центру установлен подиум, на котором планируются выступления артистов. Порталы художник решил сделать зеркальными - отсылающими, например, к понятию "зеркало сцены" или цитате Мигеля де Сервантеса, что театр - зеркало человеческой жизни. "Между этими зеркальными порталами - светящиеся чайки. 125 штук. 125 лет - 125 чаек", - добавил собеседник агентства. По его словам, чайки сделаны из пластика, а внутрь помещены светодиоды. В переулке также появились три тумбы с 48 афишами спектаклей, которые шли на сцене Художественного театра. Фасад напротив театра закрыли большими фотографиями зрительного зала МХТ.