Минюст выступил за передачу регионам конфискованного по административным делам имущества

В перечень подлежащих конфискации предметов планируется включить, в том числе, телефоны, орудия охоты и рыболовства, парфюмерию и детские товары

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минюст России предлагает передавать в собственность регионов имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения. Это следует из проекта закона, с которым ознакомился ТАСС. В перечень подлежащих конфискации предметов планируется включить, в том числе, телефоны, орудия охоты и рыболовства, парфюмерию и детские товары.

Так, согласно законопроекту, предусматривается внести изменения в ст. 32.4 КоАП и дополнить ее подпунктом следующего содержания: "4.1. Конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, перечень которого утверждается правительством РФ, подлежит обращению в собственность субъекта РФ по месту нахождения такого имущества <...>".

В Минюсте считают, что реализация законопроекта позволит исключить правовую неопределенность, связанную с порядком обращения в собственность российских регионов конфискованного имущества. Планируется, что прием, транспортировка, вывоз передаваемого имущества будет проводиться силами принимающего его уполномоченного органа региона РФ. Также региональный уполномоченный орган, принявший имущество, для целей распоряжения этим имуществом будет обязан организовать и осуществить его учет, проведение оценки, хранение, безвозмездную передачу и последующее использование.

Кроме того, одновременно с законопроектом Минюст подготовил проект постановления правительства, в котором утверждается перечень конфискованного имущества для передачи в собственность регионов. Перечень будет включать парфюмерную, косметическую продукцию и бытовую химию, продовольственную и сельскохозяйственную продукция, телефоны, компьютерную и бытовую технику и их комплектующие. Также в него включены печатная и иная полиграфическая продукция, детские товары, мебель, предметы интерьера и прочая продукция бытового назначения, тара и упаковка.