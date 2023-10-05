Педагог из Екатеринбурга стала победителем конкурса для учителей начальных классов

Церемония награждения состоится в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Педагог начальных классов гимназии №104 Екатеринбурга Оксана Крумина стала победителем конкурса "Первый учитель", передает корреспондент ТАСС с Форума классных руководителей. Победителя объявили министр просвещения РФ Сергей Кравцов и глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

"Идея проведения конкурса "Первый учитель" возникла на Форуме классных руководителей год назад, и Минпросвещения России ее с удовольствием поддержало. Сейчас мы видим, что конкурс "Первый учитель" состоялся, и это очень важно. Мы будем продолжать проводить его и дальше: этот конкурс станет ежегодным, он еще раз подчеркнет значимость профессии педагога, учителя начальных классов", - сказал Кравцов.

Победитель получит хрустальную статуэтку в виде жемчужины и денежный приз в размере 200 тыс. рублей. Церемония награждения состоится в Государственном Кремлевском дворце.

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения, конкурс в этом году проходит впервые. На него поступило около 15 тыс. заявок от учителей начальных классов со всей страны. В финал вышли 30 педагогов из 23 субъектов Российской Федерации. По результатам очных испытаний были объявлены семь лауреатов конкурса. Победитель определен по итогам конкурсного испытания "Пресс-конференция".