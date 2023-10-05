Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. книг на русском языке

Директор департамента культуры и туризма военной администрации региона Анна Куценко пояснила, что большинство библиотек области укомплектованы книгами на русском языке

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Более 400 тыс. книг на русском языке изъяли из библиотек Киевской области. Об этом сообщила директор департамента культуры и туризма военной администрации региона Анна Куценко.

"Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. экземпляров русскоязычных книг и изданий российских авторов", - приводит ее слова пресс-служба обладминистрации в Telegram-канале.

Куценко пояснила, что большинство библиотек области укомплектованы книгами на русском языке. Сейчас идет их замена на украиноязычные издания. По ее словам, киевская областная детская библиотека уже передала библиотекам региона более 9 тыс. экземпляров книг по госпрограмме пополнения библиотечных фондов и других источников.

Ранее замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук сообщила, что с 24 февраля по ноябрь 2022 года в украинских библиотеках списали около 11 млн книг на русском языке. В июле Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов и культурно-образовательных мероприятий на этом языке.

Украинские власти с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обязывает использовать украинский во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование и СМИ. С 16 июля 2022 года неисполнение этих требований влечет штраф.

С февраля прошлого года Украину охватила кампания по тотальной "дерусификации". Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка в общественных местах, преподавание его в учебных заведениях, показ фильмов и спектаклей на русском языке, публичное прослушивание и исполнение русских песен. При этом условиях систематически возникают скандалы вокруг нарушений данного запрета.