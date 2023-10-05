Минюст намерен сделать упор на трудоустройство при ресоциализации бывших заключенных

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов добавил, что в регионах ежегодно освобождаются из мест заключения в среднем от 100 до 500 человек

ЧЕБОКСАРЫ, 5 октября. /ТАСС/. Трудоустройство граждан, освободившихся из мест заключения, предлагается сделать краеугольным камнем индивидуальной программы ресоциализации при реализации закона о пробации в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов на выездном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству по вопросам ресоциализации осужденных.

На заседании комитета, которое прошло в Чувашии, одной из основных тем стала реализация закона о пробации в России. Ключевым инструментом в сфере пробации станет индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.

"Что касается закона о пробации, то это важнейшая тема, поскольку мы сейчас выстраиваем всю систему функционирования. <…> Закон будет предусматривать <…>, что гражданин по своему волеизъявлению сможет подписать индивидуальную программу [ресоциализации]. Мы сейчас надеемся на то, что краеугольным камнем этой программы будет трудоустройство", - отметил Вуколов.

По его словам, в настоящее время готовятся приказы по реализации закона. "Хотим сделать так, чтобы трудовой договор гражданин подписал уже в последние дни [перед выходом] из исправительного учреждения, чтобы <…> знал при выходе, куда и на какое место работы он идет <…>, какая зарплата и, может быть, даже менял место жительства, может быть, ему будет предоставлено общежитие <…>, еще какие-то другие варианты", - пояснил заместитель министра.

Он добавил, что в регионах ежегодно освобождаются из мест заключения в среднем от 100 до 500 человек. "Скорее всего, индивидуальную программу на первом этапе будут подписывать от 50 до 100 человек в каждом регионе", - полагает Вуколов.

Закон "О пробации в Российской Федерации" предполагает введение института социальной адаптации осужденных лиц. Основные нормы закона вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом положения, связанные с введением в РФ постпенитенциарной пробации, заработают с 1 января 2025 года.

Опыт Чувашии

Вуколов подчеркнул, что при реализации закона о пробации большая нагрузка ляжет на региональные органы исполнительной власти. "В Чувашии очень многое делается в этом направлении. Надо сказать, что очень хороший опыт", - добавил заместитель министра.

В сообщении, распространенном пресс-службой главы Чувашии, отмечается, что в ходе реализации закона о пробации к 2025 году в республике планируется создать центр для оказания помощи лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

"По новой форме отбывания наказания - исправительным центрам, которых создано восемь, мы являемся одними из лидеров в Российской Федерации, к нам приезжают за опытом из других регионов. Создали более 500 рабочих мест, на днях будет 511 при норме в 420. Большая часть отбывающих наказание по новой форме - жители других субъектов. Это хорошая практика гуманизации исполнительного законодательства", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.