Минобрнауки проработает вопрос о расширении квоты участникам СВО при поступлении в вузы

В ведомстве также хотят разработать механизм бесплатной подготовки для поступления в учебные заведения

МАЙКОП, 5 октября. /ТАСС/. Министерство науки и образования РФ проработает вопросы расширения квот участникам специальной военной операции и их детям при поступлении в вузы. Об этом сообщили журналистам в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, который находится в рабочей поездке в Адыгее.

Вице-премьер принял участие в открытии нового помещения филиала фонда "Защитники Отечества" и пообщался с участниками СВО, их семьями и специалистами фонда. Дмитрий Чернышенко отметил, что важнейшей задачей правительства является поддержка участников СВО и их семей. По поручению президента России Владимира Путина для них выделена отдельная квота на обучение в вузах, в этом году по ней по зачислены около 8,5 тыс. человек.

"Также участники СВО и их дети имеют право на перевод с платного обучения на бюджетные места. В первоочередном порядке студентам предоставляются места в общежитиях, выплачивается стипендия. Считаю необходимым эту работу усилить, поэтому поручил Минобрнауки проработать вопрос расширения квот. В частности, разработать механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы, чтобы подтянуть тех, кто решит получить высшее образование", - цитируют Чернышенко в аппарате вице-премьера РФ.

Вице-премьер РФ поблагодарил региональные власти, правительство и главу республики Мурата Кумпилова за помощь в создании комфортного для участников СВО филиала фонда. "Особое внимание будет уделяться медицинской реабилитации и профессиональному переобучению. Основные принципы работы Фонда - уважение, забота и справедливость. И я очень надеюсь, что здесь вы это почувствуете", - сказал он, обращаясь к участникам спецоперации и их семьям.