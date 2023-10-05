ПсковГУ намерен открыть во всех вузах Белоруссии свои представительства

Ректор вуза Наталья Ильина сообщила, что также планируют провести российско-белорусский форум "Мосты дружбы"

ПСКОВ, 5 октября. /ТАСС/. Руководство Псковского госуниверситета (ПсковГУ), который является опорным вузом Псковской области, в рамках консорциума российско-белорусского университетского союза "Вместе" намерено открыть в каждом высшем учебном заведении Белоруссии представительство, сообщила ректор вуза Наталья Ильина в ходе встречи с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Создание такой сети своих центров позволит вузу активнее сотрудничать с коллегами в научной и проектной деятельности.

"Мы же создали консорциум, мы присутствуем в каждом регионе Республики Беларусь, а теперь наша задача - физически туда заехать. В каждом университете каждого региона мы откроем центр ПсковГУ этого консорциума и примем на работу начальника управления по международным связям в штат ПсковГУ", - сказала Ильина.

Она добавила, что ПсковГУ намерен провести российско-белорусский форум "Мосты дружбы". "Будем обсуждать ровно два вопроса. Первый - это стратегия молодежной политики Союзного государства и дальше именно различные молодежные проекты Республики Беларусь и Российской Федерации", - уточнила Ильина.

В конце июня пресс-служба ПсковГУ сообщала, что число участников консорциума российско-белорусского университетского союза "Вместе", созданного на базе университета, с начала года увеличилось в 1,5 раза. На данный момент объединение насчитывает 6 вузов, в их числе - Брестский государственный технический университет и Белорусско-Российский университет, сообщила во вторник пресс-служба ПсковГУ.

Консорциум создан на базе ПсковГУ в марте этого года. Первыми в состав консорциума вошли Псковский государственный университет и три белорусских вуза: Белорусский национальный технический университет, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова.

Цель консорциума - сформировать единое научно-образовательное пространство для развития молодежной политики. В числе задач союза - создание сетевых образовательных продуктов и цифровых сервисов для студентов приграничных вузов, вовлечение молодежи в программы профориентации и дополнительного образования Союзного государства.