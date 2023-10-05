Комитет Госдумы по экологии и РАН займутся водными и климатическими вопросами

Новые законодательные инициативы в сфере природоохранной политики и недропользования обязательно обсуждаются с учеными в рамках экспертного совета, сообщил глава комитета Дмитрий Кобылкин

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и Российская академия наук (РАН) договорились о создании двух рабочих групп по сохранению водных объектов и изменению климата. Академия также окажет экспертную поддержку работе комитета, сообщил его глава Дмитрий Кобылкин в Telegram-канале.

"Вопросы сбережения окружающей среды, сохранения многообразия растительного и животного мира, готовности нашей страны к климатическим изменениям в высшей степени важны. Они регулярно попадают в поле зрения наших ученых, активно обсуждаются на площадке академии. И конечно, РАН готова оказывать всю необходимую экспертную поддержку при обсуждении законодательных инициатив, связанных с охраной природы Российской Федерации", - заявил глава РАН Геннадий Красников, чьи слова приводятся в сообщении.

В ходе встречи Красникова и Кобылкина также обсуждались вопросы Байкала, Волги, водных объектов Пермского края, состояние которых вызывает наибольшую обеспокоенность и требует быстрого принятия мер.

"Комитет при рассмотрении законопроектов отводит науке особую роль. Новые законодательные инициативы в сфере природоохранной политики и недропользования проходят обязательную процедуру обсуждения с учеными в рамках экспертного совета. Нам важно сформировать общее видение дальнейших изменений, что позволит своевременно принимать необходимые меры", - написал Кобылкин.

Также Красников и директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалева подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о научном сопровождении проектов, нацеленных на развитие стратегически важных природных территорий, о разработке проектов по поддержке экологических инициатив, по защите и сохранению популяции животного и растительного мира.

Соглашение также предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на популяризацию достижений науки в области экологии и охраны окружающей среды. При этом фонд и РАН начали сотрудничать задолго до подписания документа: вице-президент РАН Степан Калмыков и академик РАН Андрей Адрианов входят в попечительский совет "Компаса".