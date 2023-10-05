В ДНР планируют отремонтировать 80 школ и детсадов в 2024 году

В республике уже восстановили 300 образовательных организаций

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики планируют отремонтировать 80 школ и детских садов в 2024 году. В республике уже восстановили 300 образовательных организаций, сообщила журналистам и.о. министра образования региона Ольга Колударова.

"Планируем более 80 организаций [восстановить] в следующем году. Это и школы, и детские сады", - сказала Колударова. При этом данные еще могут быть скорректированы после согласования с регионами-шефами.

Она уточнила, что в 2023 году планируется отремонтировать 147 школ и 122 детсада. К 1 сентября уже были отремонтированы 91 школа и 56 детсадов. Всего с 2022 года в республике отремонтированы около 300 образовательных организаций.

Также Колударова сообщила, что в этом году на оснащение предметных кабинетов школ выделено 1,3 млрд рублей. Современное оборудование получат классы, где преподают физику, химию, биологию и информатику.