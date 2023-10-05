В Ленобласти лишили полномочий депутата, не сложившего мандат после приговора

Речь идет о депутате Гавриле Ваулине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Прокуратура во Всеволожском районе Ленинградской области добилась через суд досрочного прекращения полномочий муниципального депутата, который в 2022 году был условно осужден за драку, но при этом в нарушение закона продолжил свою деятельность в представительном органе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

"С целью пресечения незаконной деятельности депутата в суд было направлено административное исковое заявление о признании бездействия представительного органа МО "Токсовское городское поселение" по непринятию решения о досрочном прекращении полномочий депутата незаконным и обязании принять это решение. Всеволожским городским судом 5 октября требования удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о депутате Гавриле Ваулине. Весной 2022 года суд приговорил мужчину к 2,5 года лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщали местные СМИ, народный избранник подрался с местным жителем из-за девушки. Согласно федеральному закону, вступивший в силу обвинительный приговор в отношении депутата является основанием для прекращения его полномочий, однако Ваулин мандат не сложил. Не принял соответствующего решения и совет депутатов - более того, там не отреагировали и на последовавшее представление прокурора. Итогом стал нынешний административный иск.

Об исполнении решения суд обязал ответчика сообщить в течение месяца со дня вступления в силу.