Лучшие предприниматели Северо-Западного федерального округа стали "Экспортерами года"

Предпринимателям Северо-Западного федерального округа вручили премии "Экспортер года" на церемонии в Великом Новгороде 3 октября. Лидером по количеству лучших стал Санкт-Петербург

На торжественном мероприятии компаниям и индивидуальным предпринимателям Северо-Западного федерального округа (СЗФО), которые стали победителями и лауреатами премии, вручили дипломы и памятные статуэтки. "Экспортер года" (18+) учрежден правительством РФ для поощрения организаций и ИП, внесших существенный вклад в экспортную выручку страны и в развитие отечественной экономики.

Продвижение на международной арене

Мероприятие началось с видеообращения главы Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной. Она отметила, что работа экспортеров помогает продвижению страны на международной арене: "Вы стали ярким примером успешного бизнеса и экспортного развития, демонстрируя высочайший уровень профессионализма. Ваш успех важен не только для вас, но и для всей страны, поскольку именно вы помогаете формировать новый имидж продукции „Сделано в России“ на мировом рынке".

Ранее она отмечала, что в продвижении в других странах компаниям помогает Российский экспортный центр, задача которого - открыть возможности глобальных рынков для всех, стереть географические границы для отечественных товаров и услуг.

"Предприятия Северо-Западного федерального округа каждый год приятно удивляют членов конкурсной комиссии своими решениями в области внешней торговли, и РЭЦ всегда готов оказать им и всем остальным отечественным экспортерам любое содействие", - подчеркнула Никишина.

Со вступительным словом выступил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он поприветствовал гостей и замотивировал их: "Несколько дней назад мы отмечали 1161 годовщину основания нашей страны. Это было здесь, в Великом Новгороде, это было давно, как вы понимаете. И за эти годы кто только ни пытался вводить санкции - они были разные, в разные годы, и все это нам удавалось преодолеть".

Подводя итоги

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Старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков рассказал подробнее о премии: "„Экспортер года“ - очень хорошая традиция, которая с нами уже много лет. Мы делаем как региональные, так и федеральные этапы. Это возможность пообщаться самим экспортерам, пообщаться экспортерам с представителями органов власти, обсудить насущные проблемы, найти их решение. Очень хорошо, что мы идем вперед. Пользуясь случаем, всех приглашаю на (Международный экспортный) форум, который мы проводим. В этом году он состоится 19-20 октября в Манеже. У нас будет много иностранных партнеров, очень хорошая делегация с Ближнего Востока, и китайские партнеры к нам присоединяются. Это будет еще одной возможностью и рассказать о себе, и найти новых партнеров".

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Все места номинации заняли компании из Санкт-Петербурга. Победителем стало ООО "НПП "Машпроект", которое экспортирует оборудование для контроля металлопродуктов. Вторым признали поставщика источников ионизирующего излучения "Ритверц", а третьим - ООО "СНДГРУП".

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Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

В этой номинации первое место - у экспортера фильтров для воды "Акватория" (Санкт-Петербург). Вторым стало ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" (Новгородская область), которое занимается поставками средств для гигиены полости рта и ухода за телом, а третьим - АО "Монди СЛПК" (Республика Коми), экспортирующее целлюлозно-бумажную продукцию.

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Экспортер оборудования для упаковки и перемотки "Парабола" (Санкт-Петербург) - победитель номинации. Второе место ушло АО НПК "Механобр-техника" (Санкт-Петербург), а ИП Саблин М. Ю. (Архангельская область), экспортирующий оборудование для цифровых типографий, стал третьим в номинации.

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Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Крупный бизнес"

Победителем этой номинации признали ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область). Компания занимается экспортом говядины и свинины.

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"

ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск" (Мурманская область) заняло первое место. Второй и третьей стали компании из Санкт-Петербурга: экспортер отработанного растительного масла "ЛЕНЭКО" и поставщик кормов для животных и птиц "Зитрон".

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"

Первое и второе места получили компании из Санкт-Петербурга. Это производитель пива и газированных напитков "Балтика" и экспортер алкоголя ООО "Группа ЛАДОГА".

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

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Первое место досталось экспортеру закусок и безалкогольных напитков "Джаффа Джус" (Санкт-Петербург). Вторым стало ООО "Торговый Дом Ярмарка" (Республика Карелия), которое занимается экспортом крупы, готовых блюд и детского питания, а третьим - поставщик печенья и пряников "Бейкери Продакшн" (Ленинградская область).

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации все места также достались компаниям из Санкт-Петербурга. Победитель - ООО "БЭДФОРД ГРУПП СПБ", которое оказывает услуги по перевозке и сопровождению грузов. Второе место у ООО "Циркон Керамика", а третье - у "Нордлайн Логистика".

Номинация "Трейдер года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Экспортер пиломатериалов "Лес-Инвест" (Республика Коми) стал первым в номинации. Второе место досталось ООО "Максифуд" (Калининградская область), которое поставляет консервированную, замороженную и прочую рыбную продукцию. Третьим стал экспортер бурового и газового оборудования "Ленэкотрейд" (Санкт-Петербург).

Номинация "Прорыв года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем номинации признали "Лес-Инвест" (Республика Коми). ООО "НПП "Машпроект" (Санкт-Петербург) заняло второе место, а третье - "ЛЕНЭКО" (Санкт-Петербург).

Номинация "Новая география", категория "Крупный бизнес"

Первое и второе место заняли компании из Санкт-Петербурга: ООО "Акватория" и ООО "Группа ЛАДОГА". Третьим признали экспортера целлюлозно-бумажной продукции "ТД "Формат" (Вологодская область).

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Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Крупный бизнес"

Победителем номинации стала Ольга Кузьмина, генеральный директор ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область).

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Наиболее высоко конкурсное жюри оценило учредителя и генерального директора ООО "ЛЕНЭКО" (Санкт-Петербург) Юлию Яценко. Второе место присудили Ольге Квашенкиной, генеральному директору "СНДГруп" (Санкт-Петербург). Третьей стала глава ООО "Торговый Дом Ярмарка" (Республика Карелия) Наталья Соколова.

Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Ирина Пономарева, руководитель компании Murmansk Snowflake (Мурманская область), которая выпускает пищевой и сувенирный продукт северного хозяйства, заняла первое место в этой номинации.

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

Победителем номинации стало ООО "Пивоваренная компания "Балтика" из Санкт-Петербурга. ООО "СПЛАТ ГЛОБАЛ" (Новгородская область) получило второе место, третьим стало ООО "ТД "Формат" (Вологодская область).

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"

ООО "Бейкери Продакшн" (Ленинградская область) стало победителем. Вторым признали ООО "ЛЕНЭКО" (Санкт-Петербург), а третьим - ООО "Циркон Керамика" (Санкт-Петербург).

Номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В новой для МСП номинации первое место занял ИП Соболев В. С. (Республика Карелия), который экспортирует сувенирную и косметическую продукцию из шунгита.

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О значимости проделанной работы сказал Андрей Никитин. "Страна воспринимается по тем товарам, которые она производит. Это очень значимая часть мягкой силы. …Вы, помимо своей работы, помимо налогов, рабочих мест, создания дополнительных ценностей формируете репутацию нашей страны", - объяснил губернатор Новгородской области.

Путь к успеху

Победители и призеры номинаций рассказывали о своих стратегических решениях на предприятиях после того, как получали награды. Они также делились мнением о том, что помогло их компаниям стать успешными на внешних рынках.

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Представитель "Группы ЛАДОГА" рассказал, как прошло расширение географии у компании: "Мы пошли на восток и на юг. В прошлом году начали поставки в Индию, Латинскую Америку, Юго-восточную Азию".

Также о своем сотрудничестве с зарубежными государствами рассказал представитель компании "Акватория": "Мы работаем более чем с 50 странами. Значительная часть наших покупателей расположена в бывших советских республиках, в Китае, в Бразилии, в Австралии, в Англии", - сказал он.

Российская продукция на других рынках достаточно востребована. Например, произведенные "Машпроектом" твердомеры будут поставлять в Казахстан, хотя конкуренция была большая.

"Наши приборы и наша продукция соответствуют высочайшим метрологическим стандартам не только в России, но и за пределами России. Значит, что и в Казахстане с точки зрения метрологии мы находимся на первом месте. На этом наша компания не собирается останавливаться. Дальше у нас будут развиваться другие направления экспорта - у нас готовятся к выходу новые линейки приборов, некоторые инновационные решения", - рассказал представитель компании.

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Это также подчеркнул координатор "Деловой России" в СЗФО, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Дмитрий Панов. Он сказал, что производимый товар превосходят образцы продукции: "Если раньше мы достаточно часто с коллегами-предпринимателями встречались и обсуждали, что нам будет сложно импортозаместить, то сейчас, благодаря колоссальной работе, которую проводит РЭЦ - он как Данко своим сердцем освещает путь нашим предпринимателям, мы в последнее время все чаще встречаемся в офисах компаний экспортеров и на картах флажками отмечаем новую страну, в которую компания поставляет свою продукцию".

Теперь лучшие окружные компании будут ждать подведения окончательных итогов конкурса. Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа пройдет на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.