В рамках медиафорума в Красноярске прошли мастер-классы "ТАСС-десант"

Всего обучающие мастер-классы агентства посетили порядка сотни человек

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Мастер-классы от сотрудников ТАСС прошли в Красноярске в рамках межрегионального форума СМИ "Енисей.рф", передает корреспондент агентства с площадки мероприятия.

"Мы этот формат для студентов и региональных журналистов в первый раз опробовали весной на Ставрополье. Стало понятно, что такое обучение востребовано. Плюс к этому я очень часто встречаюсь с руководителями регионов, и практически всегда так или иначе с их стороны звучат запросы на такое обучение для региональных журналистов. Такой обмен опытом, из первых уст, а не через видео, очень нужен тем, кто хочет узнать что-то новое в профессии. Я очень благодарен руководству Красноярского края за приглашение выступить нашему десанту на "Енисей.рф", - сообщил заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов.

В первый день форума состоялось обучение "Как завоевать "черный пояс" по ораторскому мастерству?" от руководителя пресс-центра ТАСС Николая Яковлева и мастер-класс "Форматы фото- и видеоконтента для классических и новых медиа" от директора по визуальному контенту ТАСС Ильи Лазарева. Также свой мастер класс "Искусство интервью: до, во время и после" дал руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко. Перед студентами гуманитарных вузов в формате дискуссии "Вызовы современного медиаобразования" выступил заместитель генерального директора агентства Соколов. Он рассказал, каким должен быть журналист агентства, о возможности стажировки в ТАСС. Всего обучающие мастер-классы агентства посетили порядка сотни человек.

По словам Соколова, высокий интерес к такому формату обучения показал, что подобные мастер-классы нужны в регионах.

11 межрегиональный форум СМИ "Енисей.рф" проходит в Красноярске 5-6 октября. В этом году тема форума - современные медиа и ценностные ориентиры. На его площадках работают более 40 федеральных экспертов, в том числе представители агентства ТАСС.