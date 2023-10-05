В Рязанской области открыли бюст основоположника научной педагогики Ушинского

Открытие скульптурной композиции приурочено к 200-летию со дня рождения Константина Ушинского и 85-летию РИРО

ТАСС, 5 октября. Бюст основоположнику российской научной педагогики Константину Ушинскому открыли в четверг на территории Рязанского института развития образования (РИРО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"5 октября, в День учителя, в Рязанской области состоялась церемония открытия бюста основоположника научной педагогики К. Д. Ушинского. Бюст установлен на территории РИРО при поддержке руководителя всероссийского патриотического проекта "Аллея российской славы" Михаила Сердюкова, руководителя московского отделения проекта Владимира Кошлакова и рязанского краеведа Арсена Бабурина", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, открытие скульптурной композиции приурочено к 200-летию со дня рождения Ушинского и 85-летию РИРО. "Как основоположник научной российской педагогики он сделал многое для определения основных принципов прежде всего в воспитании подрастающего поколения. Сегодня мы говорим, что основная миссия образования заключается в воспитании молодежи, в получении новых ценных знаний. Именно это позволит всей нашей стране уверенно двигаться в будущее", - сказала на церемонии открытия министр образования региона Ольга Щетинкина.

Константин Ушинский родился 19 февраля 1823 года (3 марта по новому стилю). Он считается основоположником российской научной педагогики. В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.