Послы Форума классных руководителей получили благодарственные письма от Путина

Их также вручили педагогам общества "Знание" и платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков вручил благодарственные письма от Владимира Путина послам Всероссийского форума классных руководителей, а также педагогам общества "Знание" и платформы "Россия - страна возможностей". Вручение писем состоялось в рамках форума.

"Для того, чтобы сообщество классных руководителей и программа форумов классных руководителей в нашей стране развивались, нам нужны амбассадоры, если по-русски - послы. И вот послы нашего сообщества находятся здесь, и в благодарность за их бескорыстный труд Владимир Владимирович направил каждому из них свое благодарственное письмо", - сказал Новиков.

Он подчеркнул, что Форум классных руководителей представляет собой "квинтэссенцию людей, которые тезис о том, что воспитание в школе - это главное, несут в мир, несут детям и родителям". "Я думаю, что сегодня здесь, в этом зале, бьется пульс учительского сообщества нашей страны. Если вы вчера посмотрели новости, то увидели, что глава государства подчеркнул, что воспитание - это главное. <...> То есть, по сути, то, что мы с вами здесь провозгласили буквально два дня назад, тут же нашло отклик и в словах президента Российской Федерации", - отметил он. Всего на сцене присутствовало порядка 30 педагогов.

Форум классных руководителей проходит в Москве с 3 по 7 октября, он проводится Министерством просвещения РФ.