Ростех ответил эмодзи на предъявление обвинений Чемезову со стороны СБУ

Обвинение ранее предъявили по статье о финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ростех в ответ на заочное предъявление главе госкорпорации Сергею Чемезову обвинений Службой безопасности (СБУ) Украины отреагировал эмодзи.

Комментарий размещен в официальном Telegram-канале госкорпорации. В нем содержится два эмодзи, изображающие мужчину, который пожимает плечами, и мужчину с прислоненной к лицу рукой - так называемый "фейспалм".

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение Чемезову. В СБУ отметили, что Ростех объединяет компании, производящие вооружение, используемое ВС РФ. Обвинение предъявлено по статье о финансировании действий, совершенных для захвата госвласти или изменения границ Украины.