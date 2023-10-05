Роспотребнадзор получил более 5 тыс. жалоб из системы маркировки за год

Маркировка позволила ведомству перейти на риск-ориентированный подход к контролю, отметила заместитель начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Марина Кочнева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор получил 5 049 обращений о нарушениях из системы цифровой маркировки с октября 2022 года, большая часть из них уже отработана. Об этом сообщила заместитель начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Марина Кочнева, выступая на форуме "Антиконтрафакт".

Кочнева рассказала, что маркировка также позволила ведомству перейти на риск-ориентированный подход к контролю. "Еще один инструмент мы получаем с помощью маркировки - это индикаторы риска, перечень которых расширяется. Это и есть тот самый риск-ориентированный подход. <..> Уже три индикатора риска в отношении табачной продукции заработали, сейчас мы осуществляем активную работу по согласованию контрольно-надзорных мероприятий с прокуратурой.Этот перечень будет в ближайшее время расширен. <...> В результате мы прицельно придем именно в тот магазин, где есть нарушения", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, бумажную маркировку легко подделать, а электронную нет. "Когда мы заходим в эту систему, считывая информацию, мы видим истинное лицо этого товара", - добавила заместитель начальника управления.

Более того, сотрудники Роспотребнадзора также активно пользуются инструментами маркировки для контроля. "Наши практические специалисты, которые работают на местах, приходя в магазин, считывают информацию с кодов специальным приложением для контрольных органов, теперь они могут не запрашивать в магазине необходимые сведения, которые нужно включить при составлении процессуальных документов", - отметила Кочнева.

С 1 сентября 2023 года расширен предмет надзора в сфере защиты прав потребителей. Теперь именно Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением субъектами - продавцами и владельцами агрегаторов - тех требований, которые предъявляются в отношении товаров, подлежащих обязательному маркированию, и в отношении передачи участниками оборота вовремя и правильной информации государству в систему маркировки.

О маркировке

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, БАДы, антисептики, медизделия, кресла-коляски, сладкие напитки. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.