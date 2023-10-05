Пассажиры электричек Москвы и Подмосковья стали чаще ездить с животными

Всего за лето и первый осенний месяц в поездах ЦППК перевезли более 233 тыс. питомцев

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Число поездок с животными выросло в электричках Москвы и Подмосковья в сентябре на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЦППК".

"Теплая ранняя осень продлила дачный сезон: в сентябре пассажиры ЦППК вывозили домашних питомцев за город на 25% чаще, чем год назад. Увеличилось число поездок с любимцами и в летний период - с июля по август их было 190 тыс.; для сравнения, прошлым летом таких путешественников было 180 тыс.", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что всего за лето и первый осенний месяц в поездах ЦППК перевезли более 233 тыс. различных животных. Самыми популярными направлениями, как и в прошлом году, стали Ярославское, Казанское и Курское.

Как правило, пассажиры путешествуют с собаками и кошками, но иногда перевозят и необычных представителей фауны. Одним из таких питомцев стал мини-пиг - карликовая домашняя свинья по кличке Свиппа, которую вез в переноске один из пассажиров Белорусского направления.

"Все питомцы должны размещаться так, чтобы не мешать другим пассажирам. Животных небольших размеров можно перевозить в клетках, ящиках, корзинах или контейнерах размером не более 180 см по сумме трех измерений. Кошек и мелких собак можно просто держать на руках, но последние должны быть на поводке и в наморднике. А вот крупные собаки могут ехать только в тамбуре - также на поводке с намордником", - напомнили в пресс-службе.