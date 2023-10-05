На Украине началась передача храмов комплекса "Чернигов древний" в госсобственность

При этом комиссия Минкультуры уже объявила о "заброшенном состоянии" Спасо-Преображенского собора, "неудовлетворительном состоянии" Троицкого собора, и "потребности по сохранению" Успенского собора Елецкого монастыря, которые находятся в пользовании общины канонической УПЦ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Комиссия Минкультуры Украины начала передачу в государственную собственность объектов архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Одной из задач комиссии, которую возглавила директор департамента культурного наследия министерства Марьяна Томин, является принятие государственного недвижимого имущества национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" в собственность государства от временных пользователей", - говорится в сообщении. При этом комиссия уже объявила о "заброшенном состоянии" Спасо-Преображенского собора, "неудовлетворительном состоянии" Троицкого собора, и "потребности по сохранению" Успенского собора Елецкого монастыря, которые находятся в пользовании общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман сообщал, что сотрудники заповедника "Чернигов древний" в сопровождении вооруженных людей пытаются захватить Елецкий Успенский монастырь в Чернигове и заблокировали Свято-Троицкий собор, Елецкий женский монастырь и Преображенский собор. По информации Черниговского епархиального управления УПЦ, действия предприняты для обеспечения работы комиссии Минкультуры, однако никаких документов, подтверждающих их законность, не предоставлено. Отмечается, что судебный спор по поводу этих храмов продолжается, решение еще не вынесено.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы Украинской православной церкви, нападают на священников.