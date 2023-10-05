5 октября, 15:50

В Минобрнауки ДНР заявили о нехватке около 1,5 тыс. учителей

И.о. министра образования региона Ольга Колударова уточнила, что не хватает преподавателей младших классов, информатики, биологии, химии и физики

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Нехватка кадров в школах Донецкой Народной Республики составляет около 6% или от 1 до 1,5 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам и.о. министра образования региона Ольга Колударова.

"На сегодняшний день у нас занято 94% вакансий, порядка 6% учителей - это небольшая цифра порядка от 1 до 1,5 тыс. учителей у нас не хватает", - сказала Колударова.

Она уточнила, что не хватает преподавателей младших классов, информатики, биологии, химии и физики. Сейчас эти ставки закрывают действующие педагоги по совмещению.

Также она сообщила, что власти региона стараются максимально привлечь специалистов, в частности, в марте этого года была изменена тарификация заработных плат в отрасли, из-за чего педагоги начали получать в среднем на 30% больше.

Всего в ДНР 588 образовательных организаций общего образования, в которых учатся 156 тыс. детей. 421 школа работает в очном режиме, 167 - в дистанционном. 

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