Замышлявшего убить Елизавету II британца приговорили к девяти годам тюрьмы

Он отбудет часть срока в психиатрической больнице

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Британец, в декабре 2021 года проникший на территорию Виндзорского замка с намерением убить королеву Елизавету II из арбалета, приговорен к девяти годам тюрьмы, однако отбудет часть срока в психиатрической больнице. Оглашение приговора в уголовном суде Лондона Олд-Бейли транслировал телеканал Sky News.

"Общий приговор составит девять лет в заключении и еще пять лет под наблюдением", - заявил судья Николас Хиллиард. Мужчина, который вскоре после задержания был помещен в психиатрическую больницу Бродмур в графстве Беркшир на юге Англии, продолжит проходить в ней лечение, пока врачи не сочтут возможным перевести его в тюремную камеру.

В феврале 21-летний Жасвант Сингх Чаил признал в суде вину по всем трем предъявленным ему обвинениям (планирование покушения на королеву, угроза убийства и незаконное проникновение на территорию замка с заряженным оружием). Применение оружия с "намерением нанести вред или потревожить" монарха подпадает под одно из положений британского закона о государственной измене от 1842 года. В последний раз приговор по этой статье был вынесен в королевстве в 1981 году, когда британец Маркус Сарджент получил пять лет тюрьмы за то, что шесть раз выстрелил холостыми патронами в сторону Елизаветы II во время лондонского парада.

Суд назначил психиатрическую экспертизу, так как у подсудимого наблюдались симптомы нескольких расстройств, включая аутизм, шизофрению и психоз. Как выяснилось в ходе разбирательства, он испытывал галлюцинации и вдохновлялся философией темного ордена ситхов из киновселенной "Звездные войны". Из переписки с чат-ботом на основе технологии искусственного интеллекта следует, что Чаил считал своим предназначением убийство королевы и был готов "героически погибнуть" от рук полицейских.

Месть Британской империи

Ранее британские СМИ сообщили, что за несколько минут до проникновения на территорию резиденции монарха Чаил записал видеоролик в социальной сети Snapchat, в котором угрожал убить Елизавету II. При этом свои мотивы преступник объяснил желанием отомстить за расстрел колониальными войсками Британской империи мирной демонстрации на севере Индии в 1919 году, по разным оценкам, приведший к гибели от 379 до 1,5 тыс. человек.

25 декабря 2021 года Чаил проник на охраняемую территорию замка, однако ему не удалось попасть ни в одно из помещений. Мужчина в самодельной маске, напоминающей череп, был замечен и задержан охраной. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте. После этого, по данным СМИ, британские власти решили ужесточить правила приобретения и владения арбалетами.