Россиян с наркологическими расстройствами от алкоголя стало меньше на 16% за пять лет

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что необходимо сфокусировать работу на координации усилий психиатров для ранней диагностики психических расстройств

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Количество пациентов с наркологическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, снизилось на 16% за последние пять лет. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем приветствии участникам пятого Глобального саммита по психическому здоровью "Психическое здоровье во всех политиках", который проходит в Буэнос-Айресе.

"Сегодня в России наблюдается стабильное снижение показателей общей и первичной заболеваемости по ряду направлений. За 5 лет число пациентов с наркологическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, снизилось на 16%, а число пациентов с наркологическими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, - на 8%", - приводят слова министра в Telegram-канале ведомства.

Мурашко подчеркнул, что необходимо сфокусировать работу на координации усилий психиатров и специалистов других областей медицины для ранней диагностики психических расстройств и их профилактики, а также эффективного лечения и медицинской и социальной реабилитации пациентов.