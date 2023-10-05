Почти четверть всех жалоб в Роспотребнадзор поступает на маркетплейсы

В ведомстве отметили, что мер по привлечению к ответственности или предостережению нарушений на площадках онлайн-торговли сейчас недостаточно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Около 20% от всех жалоб в Роспотребнадзор поступает на маркетплейсы, мер по привлечению к ответственности или предостережению нарушений на площадках онлайн-торговли сейчас недостаточно. Об этом заявил заместитель начальника управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский, выступая на форуме "Антиконтрафакт".

"Жалобы растут быстрее, чем растет рынок. <> Доля e-commerce в розничной торговле называлась от 6 до 12%, а количество жалоб, которые мы получаем на дистанционную торговлю непропорционально выше - это 30%. Вообще это 20% от всех жалоб, которые в Роспотребнадзор приходят", - сообщил Пучковский. В своем докладе он отметил, что за 6 лет рынок онлайн-торговли вырос в 3,3 раза, а количество жалоб возросло в 3,8 раза.

Директор по контрольной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский также пояснил, что обращений граждан действительно много в отношении товаров, реализуемых на маркетплейсах. "Мы решили выйти на прямую связь с маркетплейсами и соединить между собой потребителя и бизнес. <> Мы смогли заключить соглашение о взаимодействии: отдаем в рабочем порядке данные о нарушениях, Яндекс в течение нескольких дней решает проблему для потребителя. Орган контроля (надзора) не выходит, никого не проверяют, никого не штрафуют, но нелегал с маркетплейса уходит", - подчеркнул Гущанский.

Директор по взаимодействию с государственными органами сервисов электронной коммерции Яндекс Дмитрий Русаков, рассказал, что в 2023 году количество заблокированных карточек нелегальных продавцов по отношению к общему количеству карточек на маркетплейсе составило 0,0004%. "Доля доходит до статистической погрешности. Я считаю, что это общие усилия нас, Роспотребнадзора, Минпромторга, ЦРПТ и тех информационных технологий, которые есть у нас, чтобы не допускать на площадку все те товары, которые, конечно же, не должны продаваться", - добавил Русаков.

В Минпромторге также сообщили, что ведется работа над нормативно-правовой базой для внесения ясности о роли маркетплейсов в обороте маркируемой продукции. Заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин отметил, что проект постановления, согласно которому маркетплейсы приравниваются к участникам оборота и будут нести ответственность за продажу контрафакта обуви, воды, молочной продукции и других товаров, находится в завершающей стадии внесения в правительство.