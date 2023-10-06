6 октября, 07:20

Международная шоссейная велогонка Tour of Hainan пройдет на Хайнане 5-9 октября

Трасса включает пять этапов, которые пролегают как по прибрежным туристическим маршрутам, так и по тропическим паркам острова

ХАЙКОУ /Китай/, 5 октября. /ТАСС/. XIV Международная шоссейная велогонка Tour of Hainan пройдет в южной китайской провинции Хайнань с 5 по 9 октября. Об этом сообщил информационный портал "Чжунгосиньвэньван".

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По его данным, церемония открытия гонки состоялась 4 октября в городе Цюнхай на востоке острова.

В гонке этого года принимают участие 20 профессиональных команд со всего мира. Общая протяженность трассы составляет 781,1 км, она включает пять этапов, которые пролегают как по прибрежным туристическим маршрутам, так и по тропическим паркам острова.

Старт гонки состоялся в городе Цюнхай. Завершатся соревнования в городе-курорте Санья на юге провинции. Общий призовой фонд мероприятия составляет $300 тыс.

Велогонка "Тур Хайнаня" проводится в китайской провинции с 2006 года. Дважды победу в соревнованиях одерживали российские участники: Сергей Колесников в 2006 году и Борис Шпилевский в 2008 году.

Предыдущее состязание состоялось в конце 2018 года, его победителем стал итальянец Фаусто Маснада, второе место занял спортсмен из Швейцарии Джино Медер, третье - француз Жюльен Эль-Фарес. 

Теги:
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