В Калмыкии патриотический форум собрал делегатов из новых регионов, ЮФО и СКФО

Форум объединил более 200 молодых специалистов в области патриотического воспитания

ЭЛИСТА, 5 октября. /ТАСС/. Более 200 делегатов из 17 регионов Южного и Северо-Кавказского округов, Донецкой и Луганской народных республик стали делегатами открывшегося в республиканском центре Калмыкии Элисте патриотического форума. Форум пройдет в четырехдневном формате, включающем тренинги и семинары, сообщил ТАСС руководитель Агентства по делам молодежи республики Камиль Маркеев.

"Впервые Элиста стала площадкой для такого масштабного форума, который ставит задачу выработки и развития единой современной системы патриотического воспитания в России. Он объединил сегодня более 200 молодых специалистов в области патриотического воспитания из 17 регионов ЮФО, СКФО, города Антрацита и Антрацитовского района Луганской народной республики, а также из городов Донецк, Шахтерск, Красный Луч, Луганск. Четыре дня форума - это множество познавательных лекций, семинаров, коуч-сессий по развитию лидерских и патриотических качеств", - сказал он.

Форум выступает федеральной площадкой для обмена опытом в области патриотического воспитания и нацелен на недопущение фальсификации истории России. Его образовательная программа включает четыре трека, основной из них посвящен теме межнационального согласия - как одной из граней системы патриотического воспитания современной России. В роли экспертов выступят представители федеральных и региональных структур, которые поделятся с участниками уникальным опытом создания и развития систем наставничества, наработками в области информационной безопасности и медиа, эффективными механизмами взаимодействия с НКО. Участники получат возможность пройти различные тренинги и семинары, направленные на развитие лидерских и патриотических качеств, смогут научиться работать в команде, развивать критическое мышление, эффективно применять свои знания.

"Сегодня активно развивается Всероссийской движение "Движение первых", куда вступают школьники, буквально в каждом учебном заведении открываются его подразделения, развивается "Юнармия", открываются филиалы центра военно-спортивной подготовки "Воин", который позволяет работать в новых форматах. Нам важно находить все новые элементы, чтобы вовлекать детей и молодежь при поддержке федерального центра в эту мощную систему, которая поможет оторваться от гаджетов, общаться и дружить", - добавил собеседник агентства.

В качестве спикеров форума, который проходит в рамках нацпроекта "Образование" выступят представители Роспатриотцентра, общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", Всероссийского движения "Волонтеры Победы" и другие. Гостей республики познакомят с традициями, обычаями калмыцкого народа, уникальной природой региона.