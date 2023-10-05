Росздравнадзор заявил, что маркировка помогает пресекать кражи лекарств из медорганизаций

Глава Росздравнадзора РФ Алла Самойлова отметила, что маркировка позволяет выявить происхождение препаратов, даже если код был поврежден

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Маркировочные коды помогают оперативно устанавливать законных владельцев медицинских препаратов, тем самым становится легче расследовать и пресекать кражи лекарств. Об этом сообщила глава Росздравнадзора РФ Алла Самойлова, выступая на форуме "Антиконтрафакт".

"Мы проводим мероприятия совместно с правоохранительными, следственными органами, в этом нам помогает система маркировки. Благодаря уникальным кодам мы можем оперативно установить законных владельцев препаратов при подозрении в краже из медицинских организаций. Таким образом, система позволяет предотвращать повторный вброс лекарственных препаратов", - сказала Самойлова.

Она добавила, что маркировка позволяет выявить происхождение препаратов, даже если код был поврежден. По словам Самойловой, при помощи системы маркировки в 2022 году было заблокировано обращение 145 серий 56 наименований недоброкачественных лекарств.

Глава Росздравнадзора отметила, что 1 сентября в системе мониторинга движения лекарственных препаратов был отменен уведомительный режим, фарморганизации теперь в обязательном режиме ставят все лекарства на баланс, и только после этого им разрешается их продавать. "Это шаг в плане улучшения контроля за лекарствами в обороте", - сказала она.