Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким и отреагировать на нее

С такой просьбой к президенту обратилась профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин намерен изучить ситуацию с обвиняемым в призывах к терроризму социологом Борисом Кагарлицким (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) и дать на нее свою реакцию.

Профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи обратилась к российскому президенту с просьбой лично изучить ситуацию, которая сложилась вокруг Кагарлицкого. "У нас есть к вам письмо, и мы надеемся, что вы прочитаете его. Мы надеемся, что вы поймете, что мы обращаемся к вам как друзья России, - отметила она. - Это наш личный призыв к вам, пожалуйста, займитесь этим лично".

"Я, конечно, в деталях не знаю, кто такой Кагарлицкий, вот мне коллеги подсказывают. Я возьму бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", - ответил глава государства, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Кагарлицкий обвиняется в оправдании терроризма и по решению суда в Коми находится под стражей.

Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иноагентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии. В августе 2023 года Росфинмониторинг внес социолога и политолога в перечень террористов и экстремистов.