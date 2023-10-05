СМИ: высказывания Сунака о трансгендерах говорят о сдвиге Консервативной партии вправо

Премьер-министр Соединенного Королевства ранее заявил, что "мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина"

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Правящая Консервативная партия Великобритании на фоне приближения парламентских выборов начинает заигрывать с избирателями правых взглядов, о чем свидетельствуют высказывания премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака о трансгендерах. Такое мнение выразила газета The Independent.

В среду Сунак, выступая на съезде Консервативной партии в Манчестере, сделал критические высказывания в адрес трансгендеров. "Нас не нужно заставлять верить в то, что люди могут быть любого пола. Они не могут. Мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина", - сказал он.

Согласно The Independent, делая такие заявления, британский премьер пытается сблизиться с правым крылом Консервативной партии. Ранее несколько депутатов тори создали парламентскую группу "Новые консерваторы" с целью сформировать обновленную программу партии в преддверии следующих парламентских выборов, которые должны пройти не позднее января 2025 года. Законодатели, в частности, критиковали применяемые в некоторых британских школах программы сексуального просвещения. Однако, как подчеркнуло издание, среди членов Консервативной партии нет единства по этому вопросу.

Победа на парламентских выборах будет крайне сложной задачей для тори, которые находятся у власти с 2010 года, а сейчас, согласно опросам общественного мнения, серьезно уступают лейбористам, хотя постепенно сокращают разрыв. Последний опрос, проведенный маркетинговым агентством Opinium, показывает, что за правящую партию готовы отдать голоса 29% респондентов, а за главную оппозиционную силу - 39%. Предыдущее социологическое исследование Opinium свидетельствовало, что тори поддерживают 27% британцев, а лейбористов - 42%.