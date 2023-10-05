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В Астраханской области занято 80% ковидного коечного фонда

В регионе преобладает омикрон-штамм коронавируса

АСТРАХАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Ковидный коечный фонд в Астраханской области составляет 136 коек, из них занято около 80%. В регионе преобладает омикрон-штамм коронавируса, сообщил журналистам на брифинге министр здравоохранения региона Александр Буркин.

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"В регионе циркулирует омикрон-штамм коронавируса. Заболевание коронавирусной инфекцией не носит агрессивный характер. Мы видим легкие формы развития этой инфекции. У нас развернуто 136 коек из числа ковидного коечного фонда, из них занято 80%. Ни одного человека на аппарате искусственной вентиляции легких у нас нет", - сообщил Буркин.

Он отметил, что в Астраханской области, как и по всей России, наблюдается рост сезонных вирусных инфекций. Число пациентов с диагнозом ОРВИ и бронхитом за последнюю неделю выросло со 100 до 177 человек.

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Астраханской области находится под контролем. При ухудшении - вопрос карантинных мероприятий в образовательных учреждениях будет принят решением санитарно-противоэпидемической комиссией. Для госпитализации пациентов с ОРВИ и гриппом развернуто 9 инфекционных стационаров с общим коечным фондом 512 коек, также готовы к перепрофилированию 724 койки в 23 стационарах медицинских организаций", - пояснил он.

По словам Буркина, в медицинских организациях создан пятимесячный запас спецодежды для медицинского персонала и дезинфицирующих средств, а также запас противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов, вакцин, необходимый на период возможного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

Теги:
РоссияАстраханская область
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