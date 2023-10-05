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Пандемия COVID-19

На Украине заявили о росте заболеваемости COVID-19

Пик заболеваемости ожидается в ноябре, сообщил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Число выявленных случаев COVID-19 растет на Украине, пик заболеваемости ожидается в ноябре. Об этом сообщил в эфире телемарафона главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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По его словам, за последнюю неделю на Украине было зафиксировано более 4 тыс. случаев коронавирусной инфекции, в то время как неделей ранее было зарегистрировано 2,5 тыс. заболевших. За минувшую неделю на Украине было зарегистрировано девять случаев смерти пациентов от COVID-19, все умершие старше 65 лет.

Главный санитарный врач связал рост числа случаев COVID-19 с началом эпидемического сезона. По его словам, пик заболеваемости ковидом ожидается к концу ноября. После, по прогнозу Кузина, на Украине начнется рост заболеваемости гриппом.

Медик назвал тревожным рост заболеваемости ковидом у детей. По его словам, сейчас чаще болеют дети до 17 лет, в частности, за последнюю неделю заболели 302 ребенка. 

Теги:
УкраинаПандемия COVID-19
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