В новых регионах до конца года отремонтируют более 400 образовательных учреждений

Зампред правительства Марат Хуснуллин попросил регионы завершить работы в срок

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Регионы, взявшие шефство над новыми территориями РФ, до конца года отремонтируют и введут в эксплуатацию в них 429 образовательных учреждений. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на совещании с руководителями субъектов, взявших шефство над новыми регионами.

"Это гигантская и очень важная работа. Сейчас она развернута на 436 объектах. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 429 из них, что составляет около 29% от общего количества объектов образования по всей стране, ремонт которых планируется завершить в этом году. Прошу все регионы завершить работы в срок", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ.

На сегодняшний день полностью работы завершены на 162 объектах в Донецкой Народной Республике, 100 объектах в Луганской Народной Республике, 31 объекте в Запорожской области и 2 объектах в Херсонской области.