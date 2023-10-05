В ПсковГУ первыми в РФ создали концепцию антикоррупционного образования

Работник ПсковГУ, директор института образования и социальных наук Сергей Николаев впервые ввел, объяснил и дал концепцию этого понятия

ПСКОВ, 5 октября. /ТАСС/. Ученые Псковского госуниверситета (ПсковГУ), который является опорным вузом Псковской области, первыми в России ввели понятие антикоррупционного образования и разработали концепцию обучения по этому направлению. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина в ходе встречи с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

"У нас [появился] новый доктор педагогических наук. Это Сергей Михайлович Николаев - он житель Псковской области, работник Псковского государственного университета, директор института образования и социальных наук. Он защитил докторскую диссертацию успешно. Он ввел понятие в Российской Федерации - антикоррупционного образования. То есть это вообще новая ситуация в гуманитарной общественной сфере", - сказала Ильина.

Она также добавила, что Николаев впервые ввел, объяснил и дал концепцию этого понятия. "И вот с этой сейчас точки пойдет непосредственно формат развития вот этого антикоррупционного образования. Модели, как это делать в школе, как это делать в [средних профессиональных учреждениях образования], как это делать в университете", - пояснила Ильина.