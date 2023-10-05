Арт-объектом выставки "Россия" станет инсталляция с вышитой картой страны

"Живая карта" будет состоять из кинетических элементов и будет демонстрироваться на мультимедийном экране

ЧЕБОКСАРЫ, 5 октября. /ТАСС/. Инсталляция по мотивам вышитой карты России будет размещена в виде арт-объекта у входа на территорию ВДНХ в Москве в дни проведения выставки-форума "Россия". Соответствующее соглашение подписано с дирекцией выставки, сообщает Минкультуры Чувашии.

"Как выставка "Россия" показывает все богатство регионов через экспозиции, так и вышитая карта [России] отражает культурное многообразие через узоры. Поэтому мы решили представить ее в виде арт-объекта, который будет встречать наших гостей прямо перед входом на [территорию] ВДНХ", - цитируют в сообщении Виртуозову.

По ее словам, инсталляция "Живая карта" будет состоять из кинетических элементов, где разместятся все регионы России. Отмечается, что она будет демонстрироваться на мультимедийном экране. "Вышитая карта России родилась в Чувашии с помощью мастеров всей страны. <…> Для нас большая честь, что детище [республики] получило столь высокую оценку, признано символом единства и культурного многообразия нашей страны и станет визитной карточкой такого масштабного проекта", - приводятся в сообщении слова главы Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой.

Документ об использовании вышитой карты подписали генеральный директор автономной некоммерческой организации "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

Международная выставка-форум "Россия" будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы РФ. В 2022 году Чувашия презентовала проект "Вышитая карта России", фрагменты которой повторяют географические очертания субъектов страны. Карту вручную вышивали мастера из регионов с использованием традиционных орнаментов и символов своей местности.