В Москве включили отопление в 99% жилых домов

В комплексе городского хозяйства столицы отметили, что отопительный сезон начался позже благодаря хорошим погодным условиям

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Отопление в Москве включили в 99% жилых домов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, в ночные часы возможны уже минусовые температуры, поэтому было принято решение начать подачу тепла во вторник, 3 октября. Согласно действующему регламенту, такие работы занимают до пяти дней, но фактически провели их за три. Вначале обеспечили теплом соцобъекты, многоквартирные дома и офисные здания, затем приступили к запуску отопления на предприятиях торговли и промышленности", - цитирует канал заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что в этом году отопительный сезон начался в Москве гораздо позже благодаря хорошим погодным условиям. В 2022 году отопление в социальных учреждениях начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а в жилых домах - с 18 сентября.

"Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, все работы завершили до 1 сентября. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.

Уточнить информацию о подаче тепла можно по номеру: +7 (800) 100-23-29.