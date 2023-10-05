Объем средств на субсидии пострадавшим в теракте в Беслане увеличили почти вдвое

Также продлили срок реализации этой меры поддержки до 2030 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Объем ежегодной субсидии на санаторно-курортное лечение для пострадавших в теракте в Беслане увеличится почти вдвое - с 30,4 млн рублей до 57,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам встречи премьера региона Бориса Джанаева с директором департамента межбюджетных отношений Министерства финансов России Ларисой Ерошкиной.

"Таким образом, объем ежегодной субсидии на санаторно-курортное лечение увеличится с 30,4 млн рублей до 57,6 млн рублей. Это позволит увеличить число получателей с 336 до 520 человек. Кроме того, продлевается срок реализации этой меры поддержки до 2030 года. Изначально она была рассчитана до 2026 года", - говорится в сообщении.

В понедельник итогам встречи с Сергеем Меняйло президент Владимир Путин одобрил решение об увеличении финансирования на адресную помощь пострадавшим в теракте.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.