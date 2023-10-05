В ДНР более 1,3 тыс. школьников изучают украинский язык на уроках

Речь идет о факультативах, сообщила и.о. министра образования региона Ольга Колударова

ДОНЕЦК, 5 октября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. детей на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики (ДНР) - в Мариуполе и Волновахском районе - изучают факультативно украинский язык в школах. Об этом сообщила журналистам и.о. министра образования региона Ольга Колударова.

"Есть желающие изучать украинский язык на освобожденных территориях. Это не предмет, это факультатив. В Волновахском районе в пяти школах 170 обучающихся, в Мариуполе семь школ - 1 185 обучающихся", - отметила она.

Всего в ДНР 588 образовательных организаций общего образования, в которых учатся 156 тыс. детей. 421 школа работает в очном режиме, 167 - в дистанционном.