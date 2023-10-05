Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за ареста херсонских учителей на Украине

По данным омбудсмена, педагоги и сотрудники системы образования незаконно удерживаются СБУ в СИЗО Николаевской и Винницкой областей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека, в ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста из-за ареста на Украине учителей из Херсонской области. О своем решении она сообщила в Telegram-канале.

По словам Москальковой, к ней поступило обращение в защиту директоров и учителей школ Херсонской области, которые "только за то, что учили детей и, несмотря ни на что, были верны своему профессиональному долгу, стали жертвами киевского режима". По данным омбудсмена, педагоги и сотрудники системы образования незаконно удерживаются СБУ в СИЗО Николаевской и Винницкой областей.

"Обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека, в ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста. Хочется верить, что мое обращение поможет привлечь внимание к таким вопиющим фактам нарушения прав человека", - написала Москалькова в Telegram-канале.