Роспотребнадзор рассказал, как бороться с клопами и предотвратить их появление

В частности, в борьбе с вредителями помогут регулярные уборки помещений, периодический осмотр кроватей и другой мягкой мебели. Кроме того, ведомство рекомендует чаще менять постельное белье и сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендовал внимательно осматривать постель при заселении в отель и отказаться от проживания при возникновении подозрения на наличие клопов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее во Франции проблема постельных клопов вышла на первый план медиапространства страны. В соцсетях начали распространяться сообщения о якобы присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, а французская оппозиция требовала сформировать специальные бригады для борьбы с паразитами. Также газета Le Parisien подчеркивала, что эта проблема должна быть решена до начала Олимпийских игр, которые пройдут во французской столице летом 2024 года.

"Клопов можно привезти из гостиниц и отелей. Поэтому при заселении необходимо внимательно осмотреть постель и при малейших признаках наличия клопов отказаться от проживания", - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор составил список рекомендаций, которые помогут обнаружить паразитов на ранней стадии и предотвратить их появление. В борьбе с вредителями помогут регулярные уборки помещений, периодический осмотр кроватей и другой мягкой мебели. Кроме того, ведомство рекомендует чаще менять постельное белье и сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения, систематически делать косметический ремонт квартир, тщательно клеить обои, заделывать щели в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

На прошлой неделе заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар призвал разработать государственный план борьбы с паразитами, в частности включить в договоры на страхование жилья пункт о "риске заражения клопами". Таким образом, по его мнению, возможно "гарантировать, что никто не откажется от обработки помещений из-за отсутствия денег", поскольку зачастую это требует больших затрат.

Министр здравоохранения Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику вокруг распространения клопов в столице. Он подчеркнул, что эта проблема никак не связана с притоком мигрантов, и отметил, что гораздо большее беспокойство вызывает стоимость работ по избавлению от клопов, которая может составлять €2-3 тыс. Министр пообещал работать над снижением тарифов на эти услуги, добавив, что Минздрав привлекает около 500 экспертов для борьбы с распространением насекомых.

