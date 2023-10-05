Общественник назвал очевидной для канадцев реакцию Путина на чествование нациста

Руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер отметил, что большой процент канадского населения "сейчас требует от правительства публикации всего доклада комиссии Жюля Дешене, расследовавшей военные преступления времен Второй мировой войны"

ОТТАВА, 5 октября. /ТАСС/. Реакция президента РФ Владимира Путина, который назвал "идиотом" и "негодяем" экс-спикера Палаты общин парламента Канады Энтони Роту, считающего нациста Ярослава Хунку (Гуньку) героем, была очевидной для канадцев, так как большая часть населения против нацизма. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер.

"Реакция Путина была очевидной, - сказал он. - Большая часть населения Канады также не верит, что Рота по собственной инициативе привел нациста в парламент". Мицнер при этом выразил сомнение в утверждениях Роты, что он якобы не знал, против кого сражался Хунка в составе дивизии СС "Галиция" ("Галичина").

По словам общественника, "большой процент канадского населения выступает против нацизма и сейчас требует от правительства публикации всего доклада комиссии Жюля Дешене, расследовавшей военные преступления времен Второй мировой войны". "Сейчас идет сильное давление на правительство [Джастина] Трюдо, чтобы были опубликованы списки нацистов", - добавил Мицнер. При этом он выразил сомнение, что кто-то из этих людей будет депортирован из Канады или выдан другим странам для суда.

Ранее в четверг Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что считает Роту, назвавшего нациста Хунку героем Канады и Украины, идиотом, если политик не знал о причастности Хунки к приспешникам Адольфа Гитлера. Если же Рота был в курсе, что украинский нацист сражался в составе дивизии СС "Галиция", то он просто негодяй, заявил глава российского государства.