В Кремлевском дворце прошел концерт в честь Дня учителя

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения победителей профессиональных конкурсов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Торжественный концерт в честь Дня учителя прошел в Государственном Кремлевском дворце в четверг, передает корреспондент ТАСС.

"Все, кто закончил когда-то школу, мы с благодарностью вспоминаем, как мы вместе с нашими учителями постигали азы математики, учили грамоту, радовались отличным оценкам, переживали за не очень хорошие оценки. Еще больше переживали за родительское собрание. Но я думаю, что сегодняшние наши школьники испытывают ровно такие же эмоции. И несмотря на то, что мир стремительно развивается и на смену калькуляторам приходит искусственный интеллект, никакой искусственный интеллект не может затмить учителя", - отметила Голикова.

В ходе концерта состоялась торжественная церемония награждения победителей профессиональных конкурсов. В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

"От учителя зависит все. Зависит будущее нашей страны, будущее наших детей. Спасибо вам огромное. Год педагога и наставника - это ваш год. Действительно, много делается: вводятся единые программы, строятся школы, реализуется национальный проект "Образование". Но мы понимаем, что предстоит еще больше сделать, поднимать авторитет профессии учителя, профессии педагога. И мы это будем делать", - сообщил в ходе церемонии Кравцов.

О конкурсах

Победитель конкурса "Учитель года" получил "Большого хрустального пеликана", победителю в номинации "Директор года России" вручили "Хрустальный кристалл", а воспитателю года - "Хрустальную жемчужину". Также вручили награды победителям конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель".

Согласно постановлению правительства РФ, победитель конкурса "Учитель года России" получит премию в размере 1 млн рублей, а призеры - по 500 тыс. рублей. Победители других указанных конкурсов получат премию в 200 тыс. рублей. Эти выплаты также будут освобождены от НДФЛ.

Вручали награды победителям, в том числе народные артисты РСФСР Лев Лещенко и Светлана Крючкова, народная артистка России Валерия и заслуженный артист России Денис Майданов.

В заключение концерта министр просвещения РФ Сергей Кравцов пригласил на сцену ученицу колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского Анастасию Байда, которая мечтала выступить на сцене Государственного Кремлевского дворца. Дуэтом они исполнили композицию "С чего начинается Родина".