5 октября, 22:08

В США регулятор подал в суд на Маска с целью обязать его дать показания

Глава соцсети X Илон Маск. AP Photo/ Benjamin Fanjoy
Глава соцсети X Илон Маск
© AP Photo/ Benjamin Fanjoy

Владелец соцсети X согласился дать показания в сентябре 2023 года, а затем попытался оправдать свой отказ от явки, говорится в исковом заявлении

ТАСС, 6 октября. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, расследующая законность приобретения Илоном Маском акций компании Twitter перед покупкой платформы, пытается через суд принудить его дать показания.

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"Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о подаче иска с просьбой вынести постановление, предписывающее Илону Маску выполнить повестку, требующую его явки для дачи показаний", - говорится в исковом заявлении регулятора.

Отмечается, что Маск ранее согласился дать показания в сентябре этого года, а затем попытался оправдать свой отказ от явки, выдвинув "несколько надуманных возражений".

"Комиссия уже неоднократно брала показания у господина Маска в рамках этого ошибочного расследования. Хватит", - приводит Bloomberg заявление адвоката предпринимателя Алекса Спиро.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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