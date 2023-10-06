В США регулятор подал в суд на Маска с целью обязать его дать показания

ТАСС, 6 октября. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, расследующая законность приобретения Илоном Маском акций компании Twitter перед покупкой платформы, пытается через суд принудить его дать показания.
"Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о подаче иска с просьбой вынести постановление, предписывающее Илону Маску выполнить повестку, требующую его явки для дачи показаний", - говорится в исковом заявлении регулятора.
Отмечается, что Маск ранее согласился дать показания в сентябре этого года, а затем попытался оправдать свой отказ от явки, выдвинув "несколько надуманных возражений".
"Комиссия уже неоднократно брала показания у господина Маска в рамках этого ошибочного расследования. Хватит", - приводит Bloomberg заявление адвоката предпринимателя Алекса Спиро.
27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter.