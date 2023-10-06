Yomiuri: самолет Turkish Airlines в сентябре сбился с курса и пролетел над центром Токио

В своем объяснении произошедшего представители перевозчика заявили, что пилот не смог вовремя переключиться с ручного на автоматическое управление, из-за чего курс полета сместился в сторону городской застройки

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines 22 сентября при вылете из аэропорта Ханэда в Токио сбился с курса, после чего пролетел над центром города. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

В результате на территории центральных районов Токио было зафиксировано повышение уровня шума до отметки в 83 децибела. В своем объяснении произошедшего представители Turkish Airlines заявили, что пилот этого рейса не смог вовремя переключиться с ручного на автоматическое управление, из-за чего курс полета сместился в сторону городской застройки.

Власти Японии призвали руководство турецкой авиакомпании провести тщательное расследование причин возникновения трудностей в управлении самолетом, а также принять необходимые меры для недопущения повторения подобных событий.