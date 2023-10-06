Кружковое движение НТИ запускает пятый Всероссийский конкурс кружков

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря

ТАСС, 6 октября. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) начало прием заявок на Всероссийский конкурс кружков 2023 года. В рамках конкурса впервые проводится отбор кружков юных техников, сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"С 2019 года участниками конкурса стали более 3 000 кружков со всей страны. <...> На базе конкурса формируется мощное сообщество технологических кружков страны - они поддерживают друг друга, обмениваются лучшими практиками, запускают клубы и совместные детско-взрослые проекты. В этом году совместно с "Движением первых" мы впервые проводим отбор кружков юных техников. Эти кружки не просто получат новый статус - они станут ключевыми площадками реализации технологического направления "Движения первых", сдачи нормативов технологической грамотности "ТехноГТО" и других наших совместных проектов", - подчеркнул проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, лидер Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов, которого процитировали в пресс-службе.

В 2023 году конкурс кружков проводится по трем основным трекам. Трек "Технологические кружки" предназначен для кружков, которые формируют интерес школьников к инженерии и техническому творчеству. Здесь представлены три возрастные лиги: младшая (кружки для школьников 1-4-х классов), средняя (для 5-8-х классов) и старшая (для 9-11-х классов). На трек "Студенческие технологические команды" приглашаются научные объединения и кружки на базе вузов и колледжей, молодежные стартап-команды, студенческие конструкторские бюро и другие молодежные организации, которые занимаются разработкой технологических проектов.

В треке "Среда развития кружков" принимаются заявки от организаций, на базе которых действуют несколько технологических кружков и создаются условия для научно-технического творчества школьников и студентов. К участию приглашаются школы, вузы, колледжи, технопарки, центры молодежного инновационного творчества, "Кванториумы" и другие организации, которые на своих площадках развивают кружковую работу. Отбор кружков юных техников проводится впервые при грантовой поддержке Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Чтобы получить статус кружка юных техников, необходимо зарегистрироваться на платформе "Талант" Кружкового движения, провести одно или несколько специально разработанных мероприятий для школьников и заполнить анкету-заявку.

Также в рамках треков Всероссийского конкурса кружков 2023 года формируются дополнительные тематические номинации от партнеров Кружкового движения НТИ. Экспертный совет конкурса составит рейтинг участников каждого трека и определит победителей и призеров. Все заявившиеся кружки будут размещены на интерактивной карте технологических кружков России.

Юбилейный Всероссийский конкурс кружков организован при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования, Российского движения детей и молодежи "Движение первых", АНО "Платформа НТИ", Агентства стратегических инициатив и сети "Точек кипения". Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2023 года.