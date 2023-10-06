В сирийских мечетях пройдут заупокойные службы по жертвам атаки на училище

В стране объявили трехдневный траур, а также отменили все спортивные и культурно-развлекательные мероприятия

БЕЙРУТ, 6 октября. /ТАСС/. Заупокойные службы проведут после пятничной молитвы во всех мечетях Сирии в память о погибших во время террористической атаки на военное училище в городе Хомс. Как сообщило министерство по делам вакуфов, местные мусульмане выполнят свой религиозный долг перед павшими и будут молиться о скорейшем исцелении пострадавших.

"Это новое тяжелое испытание только усилит решимость сирийцев противостоять террористам и их спонсорам, посягающим на свободу родины", - говорится в заявлении ведомства, переданном агентством SANA.

Как рассказал ТАСС по телефону один из очевидцев, трагедия произошла 5 октября на плацу завершении праздничной церемонии присвоения офицерских званий курсантам училища. "Если бы беспилотники, которые использовали террористы, прилетели раньше, то жертв было бы значительно больше, - отметил он. - Взрывы раздались возле трибун, где находились семьи военных, их родители, братья, сестры, жены и дети". По словам собеседника, "благодаря оперативно принятым мерам удалось спасти многих раненых, которые могли умереть от потери крови".

Минздрав Сирии сообщил, что к концу дня число погибших выросло до 81, среди них 5 детей и 31 женщина, а число раненых достигло 240. С пятницы в стране объявлен трехдневный траур, отменены все спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.

Партия "Арабский социалистический союз" подчеркнула, что "преступное злодеяние террористов было совершено накануне 50-й годовщины арабо-израильской войны 1973 года, в ходе которой сирийская армия вписала яркие страницы в свою летопись". "Террористы не отважились бы на такой шаг, если бы не имели за спиной поддержки США, Турции и Израиля", - подчеркивается в заявлении.

Уйгурский след

Артиллерия сирийской армии подвергла массированным ракетно-минометным ударам базы бандформирований, с которых в сторону Хомса были запущены беспилотники. По информации телеканала Al Mayadeen, новая партия БПЛА, которая использовалась при атаке, была доставлена три месяца назад из Франции и предназначалась для наемников из "Туркестанской исламской партии".

Эта экстремистская организация выступает союзником террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и состоит из уйгуров - тюркской народности, проживающей в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая. Ее боевики базируются в пограничных с Турцией горных районах Латакии и Идлиба. Другими получателями БПЛА были исламисты из "Катаиб аль-Махаджирин", воюющие также на стороне "Джебхат ан-Нусры".

По сведениям Al Mayadeen, все объекты, по которым наносились удары правительственными войсками, были полностью уничтожены, противник понес существенные потери в живой силе и технике.