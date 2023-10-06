В новом храме Певека на Чукотке установят "электронного звонаря"

Решение использовать такую систему связано со сложными погодными условиями

ТАСС, 6 октября. Система с запрограммированными мелодиями "электронный звонарь" будет установлена в новом храме самого северного города России - Певека на Чукотке. Об этом ТАСС сообщили в Анадырской и Чукотской епархии.

"В Певеке прошел чин освещения новых колоколов для строящегося храма Святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Колокола были отлиты в городе Тутаеве Ярославской области. После освящения, колокола будут смонтированы в звонницу за несколько дней. Специально для настройки колоколов был приглашен специалист, который за несколько дней установит систему "электронный звонарь", в которой будет запрограммировано две мелодии", - уточнили в епархии.

Там добавили, что решение использовать такую необычную систему было связано в первую очередь со сложными погодными условиями в Певеке - частыми арктическими ветрами и метелями. Специальная программа позволяет звонить в колокола нового храма без участия человека и управлять боем через мобильный телефон.

Новый храм в Певеке строится с апреля 2023 года, планируется, что он примет первых прихожан в течение полугода. Строительство ведется на пожертвования организаций и частных лиц.