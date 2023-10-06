Погода на Сахалине начнет улучшаться в выходные дни

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Дожди и сильный ветер на Сахалине начнут ослабевать в выходные дни, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня будет сохраняться дождь, местами сильный и сильный ветер. Завтра начнут ослабевать, и к воскресенью погода должна начать улучшаться", - рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в Южно-Сахалинске уже выпало более 70 мм осадков. Сейчас на юге острова продолжаются дожди, дует сильный ветер. Температура воздуха в Южно-Сахалинске опустилась до отметки плюс 10 градусов.

Ранее спасатели объявили в семи южных районах Сахалина и у юго-восточного побережья острова экстренное предупреждение из-за непогоды. Отменены занятия в некоторых школах, затоплены дороги, обесточены окраины и частный сектор Южно-Сахалинска, аэропорт областного центра работает по фактической погоде.