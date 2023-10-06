В районы Хабаровского края направили партию новых школьных автобусов

По словам губернатора Михаила Дегтярева, услугами подвоза в школу пользуются более 7 тыс. детей

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Районы Хабаровского края получили 16 новых автобусов для школ, сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Перед отправкой он осмотрел транспорт и пообщался с водителями, которым предстоит эксплуатировать ПАЗы и "Газели".

"Сегодня 16 новых школьных автобусов разъехались в семь территорий края, в том числе и в отдаленные поселки Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного и Ульчского районов. <...> Что важно, детям будет тепло, комфортно и безопасно добираться до мест учебы", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что расширение автопарка позволит организовать дополнительные маршруты, перевозку дошкольников, заменить устаревшие автобусы.

Всего за три года за счет федерального бюджета в Хабаровский край поставлено 86 единиц техники. "Мы продолжим пополнять и обновлять парк школьных автобусов. Ведь более 7 тыс. детей в крае пользуются услугами подвоза в школу", - подчеркнул глава края.