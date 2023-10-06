В нацпарке на Байкале закрыли два турмаршрута из-за угрозы пожаров

Речь идет о "Севере острова Ольхон" и "Курме - Кочериково"

ТАСС, 6 октября. Два туристических маршрута закрыли в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области из-за высокого класса пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Закрыты маршруты "Север острова Ольхон" и "Курма - Кочериково". <…> 6 октября 2023 года на севере острова Ольхон и побережье Малого моря со стороны материка зафиксирован самый высокий - пятый класс пожарной опасности. В целях профилактики возникновения пожаров нахождение посетителей на закрытых маршрутах исключено", - говорится в распространенном сообщении.

По данным информационной системы мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на этих территориях три дня подряд сохраняется солнечная и ветреная погода. На выходных синоптики прогнозируют днем до плюс 16 градусов, без осадков.