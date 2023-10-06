На Камчатке более 50 тыс. школьников и детсадовцев бесплатно получат рыбий жир осенью

Дети, не имеющие противопоказаний, принимают пищевую добавку Омега-3 в рамках проекта "Растем здоровыми"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Более 50 тыс. школьников и воспитанников детских садов на Камчатке осенью получат пищевую добавку Омега-3 в рамках регионального проекта "Растем здоровыми". Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В рамках проекта "Растем здоровыми" дети, не имеющие противопоказаний, принимают пищевую добавку Омега-3. <...> Ребята дошкольного возраста от 3 до 7 лет и младшие школьники 1-7 классов бесплатно получают капсулированный жир за счет средств краевого бюджета, детям 8-11 классов Омега-3 выдают за счет средств Тымлатского рыбокомбината. Всего биодобавку Омега-3 в рамках осеннего курса получат более 51 тыс. человек", - говорится в распространенном сообщении.

Проект был запущен в 2021 году и поддержан правительством Камчатского края. Более 90% родителей школьников и более 80% родителей дошкольников дали согласие на участие в нем. Проект ориентирован на здоровье юных жителей региона, укрепление и поддержание их иммунитета, а также повышение сопротивляемости детского организма сезонным простудным заболеваниям.