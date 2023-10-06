Город Санья на Хайнане в "золотую неделю" стал центром пляжного отдыха Китая

Правоохранительные органы города усилили контроль на ключевых туристических объектах, чтобы не допустить случаев мошенничества, недобросовестной конкуренции и нарушений закона

ХАЙКОУ /Китай/, 6 октября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань в "золотую неделю" общенациональных выходных по случаю Праздника середины осени (29 сентября) и Дня образования КНР (1 октября) принял любителей пляжного отдыха со всего Китая. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, в текущем горячем сезоне, длящемся с 29 сентября по 6 октября, местные туристические компании подготовили для гостей Саньи разнообразную программу отдыха на море. Помимо таких традиционных развлечений, как купание и езда на скутерах, особой популярностью среди приезжих пользуется катание на небольших парусниках.

Благодаря усилиям властей, направленным на улучшение местной инфраструктуры, в Санье, как отмечается, за последний год повысился уровень сервиса на пляжах. Компетентные ведомства позаботились не только о расширении перечня услуг, которыми могут воспользоваться туристы, но и приняли меры для того, чтобы оградить гостей Хайнаня от действий некоторых субъектов рынка, прибегающих к назойливым или принудительным методам с целью продажи своих продуктов.

Кроме того, правоохранительные органы города усилили контроль на ключевых туристических объектах, чтобы не допустить случаев мошенничества, недобросовестной конкуренции и нарушений закона.

Как сообщает газета, большой наплыв отдыхающих наблюдается и в центре дайвинга на острове Учжичжоу, расположенном в Южно-Китайском море в непосредственной близости от пляжей Саньи. По словам представителя местной базы отдыха, туристам предлагается программа из более чем 10 пунктов, которая включает как подводное плавание, так и увлекательные надводные виды развлечений.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов. Все это позволяет местной администрации развивать яхтинг и пляжный отдых.