В Бурятии кинопроизводство станет одним из главных направлений Центра креативных индустрий

Открыть центр планируют в 2025 году

УЛАН-УДЭ, 6 октября. /ТАСС/. Центр креативных индустрий откроется в Улан-Удэ в 2025 году, одним из главных направлений его работы станет производство кино. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.

"Сейчас мы ведем подготовительную работу. Уже определились с основными отраслями креативной экономики, которые будем развивать в Бурятии. И в первую очередь это киноиндустрия и создание контента", - сказала Никитина, добавив, что проект региона был представлен в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

По поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ должны быть созданы Центры креативных индустрий. По отдельному поручению президента России Владимира Путина будет создан арт-кластер в Петропавловске-Камчатском. На эти цели суммарно планируется выделить более 3,5 млрд рублей.

В Бурятии есть опыт создания кино, однако высокая стоимость проектов сдерживает творческий потенциал. В разные годы в республике были созданы такие фильмы, как "Улыбка Будды", "Булаг", "Смерти нет", "Решала" и другие, а местные музыканты отличились выпуском качественных видеоклипов к своим трекам: например, в начале 2000-х популярностью пользовались клипы группы "Хатхур Зу" - первых исполнителей рэпа на бурятском языке. По словам Никитиной, наряду с кино планируется развивать производство в сферах индустрии гостеприимства, декоративно-прикладного искусства, фэшн, дизайна. Минкультуры республики уже подыскивает подходящее здание, где разместятся резиденты Центра креативных индустрий.

"Это будет точка притяжения, где планируется создавать новые смыслы и новые межотраслевые связи - между бизнесом, креативным сообществом и правительством региона. Мастера, профессионалы благодаря таким связям будут генерировать новый креативный продукт, - пояснила Никитина. Задача - создать такую рабочую атмосферу, чтобы творческие задумки превращались в реальный продукт, и чтобы те наработки, которые уже есть, масштабировать".

На ВЭФ было подписано соглашение между Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минвостокразвития. В нем оговариваются условия сотрудничества сторон по развитию креативных индустрий в регионах, в том числе с использованием ведомственных программ социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктической зоны РФ, а также механизмов преференциальных режимов. Всего в ближайшие два года за счет федеральной поддержки в Дальневосточном федеральном округе создадут сеть из пяти креативных кластеров. Для подготовки кадров на Дальнем Востоке откроют свои представительства три ведущих творческих вуза.